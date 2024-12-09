2024.12.09 12:49

Эфир Delfi c Михаилом Самусем: ситуация на фронте, куда перебросят военных РФ из Сирии, Трамп и НАТО?

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк

Режим Асада пал: появится ли российский контингент из Сирии в Украине и как это скажется на фронте? 43 тыс. убитыми и 370 тыс. ранеными: Зеленский назвал свежие цифры украинских потерь. Заявления по итогам встречи Зеленского и Трампа в Париже: что здесь информационный шум, а на что следует обратить внимание? Трамп вновь заговорил о возможности выхода из НАТО: пойдут ли на пользу альянса такие заявления? Что происходит на фронте и есть ли угроза российского наступления на запорожском направлении?

Delfi
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