Эфир Delfi c Михаилом Самусем: ситуация на фронте, куда перебросят военных РФ из Сирии, Трамп и НАТО?

Режим Асада пал: появится ли российский контингент из Сирии в Украине и как это скажется на фронте? 43 тыс. убитыми и 370 тыс. ранеными: Зеленский назвал свежие цифры украинских потерь. Заявления по итогам встречи Зеленского и Трампа в Париже: что здесь информационный шум, а на что следует обратить внимание? Трамп вновь заговорил о возможности выхода из НАТО: пойдут ли на пользу альянса такие заявления? Что происходит на фронте и есть ли угроза российского наступления на запорожском направлении?