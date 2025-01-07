2025.01.07 12:41

Эфир Delfi c Михаилом Самусем: ход войны - ВСУ в Курской области, россияне под Днепропетровской

 

Наступление ВСУ в Курской области: отвлекающий маневр или крупная операция? Россиянам осталось 7 км до Днепропетровской области: кто в глазах Трампа находится в позиции сильного? Последний „Рамштайн“ перед инаугурацией Трампа: ждать ли сюрпризов? Украина в ожидании французских Mirage 2000: какие преимущества получат ВСУ? Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин: почему Литва решила из нее выйти? Обо всем об этом более подробно поговорим с директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало трансляции в 13.30

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