Война на истощение негативно сказывается как на России, так и на Украине. В условиях недостатка человеческих ресурсов все чаще говорят об отправке на фронт северокорейских войск. Это на время позволит отложить болезненное для Путина решение о тотальной мобилизации в стране. А на Украину давят западные партнеры, требуя снизить мобилизационный возраст с нынешних 27 лет.
Почему для россиян основным направлением является Покровско-Кураховское? Останутся ли ВСУ на зимовку в Курской области? Способны ли усилить боевую мощь оккупантов северокорейские войска? Как на это ответят Южная Корея и Япония и о какой эскалации предупреждает генсек НАТО Рютте? Пойдет ли Путин на массовую мобилизацию, а Зеленский на снижение мобилизационного возраста? Реально ли появление ядерного оружия у Украины?
Эти и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.
Начало эфира в 13.45.
Эфир Delfi c Михаилом Самусем: чем Сеул ответит на войска КНДР в Украине?
Самым горячим направлением фронта продолжает оставаться Покровско-Кураховское. Основные бои там сейчас идут вокруг Селидово. Соотношение войск 1 к 8 не в пользу ВСУ. Городские бои идут и в Торецке, часть которого находится под контролем российских оккупантов. А в Курской области стороны действуют с переменным успехом.
Война на истощение негативно сказывается как на России, так и на Украине. В условиях недостатка человеческих ресурсов все чаще говорят об отправке на фронт северокорейских войск. Это на время позволит отложить болезненное для Путина решение о тотальной мобилизации в стране. А на Украину давят западные партнеры, требуя снизить мобилизационный возраст с нынешних 27 лет.