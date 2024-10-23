Эфир Delfi c Михаилом Самусем: чем Сеул ответит на войска КНДР в Украине?

Война на истощение негативно сказывается как на России, так и на Украине. В условиях недостатка человеческих ресурсов все чаще говорят об отправке на фронт северокорейских войск. Это на время позволит отложить болезненное для Путина решение о тотальной мобилизации в стране. А на Украину давят западные партнеры, требуя снизить мобилизационный возраст с нынешних 27 лет.



Почему для россиян основным направлением является Покровско-Кураховское? Останутся ли ВСУ на зимовку в Курской области? Способны ли усилить боевую мощь оккупантов северокорейские войска? Как на это ответят Южная Корея и Япония и о какой эскалации предупреждает генсек НАТО Рютте? Пойдет ли Путин на массовую мобилизацию, а Зеленский на снижение мобилизационного возраста? Реально ли появление ядерного оружия у Украины?



Эти и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.



Начало эфира в 13.45.