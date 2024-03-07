Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: ракета и кортеж Зеленского, транзит газа, заморозка активов России

Российская ракета в Одессе упала недалеко от кортежа Зеленского: покушение или совпадение? Литовская разведка оценивает возможность России воевать минимум в 2 года: что может сократить этот срок? ЕС близок к решению по замороженным российским активам: устроит ли Украину такой вариант? Транзит российского газа через Украину может быть продлен до 2027 года: почему война не привела к его прекращению? Зеленская и Навальная: что дало бы Белому дому их совместное участие в послании Байдена Конгрессу? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.