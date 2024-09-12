Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: поможет ли дальнобойное оружие Украине, план победы, дебаты, Крым

Бить или не бить вглубь России: Украина ожидает решение на этой неделе. От мирного саммита к плану победы: является ли американское дальнобойное оружие панацеей для Украины? Дебаты Трампа и Харрис: почему война в Украине не стала ключевой темой в речах кандидатов? Осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия: что сказал Бернс Нарышкину и почему Кремль передумал? „Крымская платформа“: приобрел ли саммит новые смыслы на третий год полномасштабной войны?