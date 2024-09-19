Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: обмен пленными, наступление, поддержат ли стратегию Киева в ООН?

Украине так и не разрешили бить вглубь территории России: почему старые угрозы Путина по-прежнему эффективны? Миллион убитых и раненых: что не так с цифрами потерь The Wall Street Journal? Зеленский едет с планом победы в ООН: поддержат ли стратегию Киева? Что дозволено Турции, не дозволено Западу: почему Кремль боится жесткой риторики с Эрдоганом? Лед тронулся: почему Россия в рамках обмена стала отпускать азовцев? Российское контрнаступление захлебнулось, а украинское началось на новом участке: что происходит в Курской области? Об этом и многом другом поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.