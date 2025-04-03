Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Литва прощается с военными, Трамп начинает мировую торговую войну

Трамп начал мировую торговую войну. Минувшей ночью он объявил пошлины на импорт практически из всех стран. Правда, есть исключения - Россия и Беларусь в этот список не попали. Министр финансов Скотт Бесент объяснил это тем, что США не ведет с ними торговли. Тот же Бессент анонсировал визит украинской делегации в США на этой неделе. А ранее писали о встрече в Вашингтоне Стива Уиткоффа с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Все эти визиты проходят на фоне недовольства Трампа как Зеленским, так и Путиным.