2025.04.03 13:17

Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Литва прощается с военными, Трамп начинает мировую торговую войну

 

В Вильнюсе состоялась церемония прощания с погибшими американскими военнослужащими. Кортеж остановился на Кафедральной площади, где его встретили архиепископ Вильнюса и военно-политическое руководство страны.

Трамп начал мировую торговую войну. Минувшей ночью он объявил пошлины на импорт практически из всех стран. Правда, есть исключения - Россия и Беларусь в этот список не попали. Министр финансов Скотт Бесент объяснил это тем, что США не ведет с ними торговли. Тот же Бессент анонсировал визит украинской делегации в США на этой неделе. А ранее писали о встрече в Вашингтоне Стива Уиткоффа с представителем РФ Кириллом Дмитриевым. Все эти визиты проходят на фоне недовольства Трампа как Зеленским, так и Путиным.

Будем разбираться в происходящем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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