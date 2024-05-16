Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: линия фронта, Блинкен в Киеве, удары по РФ, Шойгу-Патрушев, Фицо

Зеленский отменил международные визиты из-за ситуации на фронте: что происходит и удастся ли остановить натиск россиян? Блинкен в Киеве, а украинские депутаты в США: одобрит ли Америка удары по территории России? Белоусов на место Шойгу - Шойгу на место Патрушева: с чем связаны кадровые перестановки и чистки в Минобороны России? Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо: стоит ли искать в этом политику?