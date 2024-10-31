Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: КНДР на Курщине, что ждет Киев от новой власти Литвы?

Войска КНДР уже в Курской области: будет ли Россия их применять на территории Украины? Продвижение на Донбассе, выборы в Грузии по сценарию Москвы: владеет ли Россия сегодня стратегической инициативой? Меньше недели до выборов в США: продолжает ли Украина придерживаться позиции, что приход Трампа не опасен? В Литве будет новая власть: чего Киев ожидает от правительства левоцентристов? Атака на университет спецназа в Чечне: стоит ли верить словам Кадырова о пленных украинцах? Российская оппозиция анонсировала антивоенный марш в Берлине: что не так с акцией Яшина, Навальной и Кара-Мурзы?