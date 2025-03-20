Еще одной из тем разговора Зеленского и Трампа, судя по всему, стала судьба украинских АЭС. По сообщениям СМИ, штаты считают, что их владение этими объектами будет хорошей гарантией безопасности. Сам Зеленский это опроверг. По его словам, речь шла лишь о ситуации на ЗАЭС.
Обсудим детально вчерашний разговор Трампа и Зеленского и что будет дальше с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Начало эфира в 13.40
2025.03.20 13:30
Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: что изменили телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским?
ru.DELFI.lt
Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам Киев согласился на прекращение ударов по энергетике. Однако и со стороны РФ, и со стороны Украины - это пока заявление о намерениях. Письменного соглашения на столе сегодня нет, а обстрелы продолжались и минувшей ночью.
Еще одной из тем разговора Зеленского и Трампа, судя по всему, стала судьба украинских АЭС. По сообщениям СМИ, штаты считают, что их владение этими объектами будет хорошей гарантией безопасности. Сам Зеленский это опроверг. По его словам, речь шла лишь о ситуации на ЗАЭС.
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