Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: что изменили телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским?

Еще одной из тем разговора Зеленского и Трампа, судя по всему, стала судьба украинских АЭС. По сообщениям СМИ, штаты считают, что их владение этими объектами будет хорошей гарантией безопасности. Сам Зеленский это опроверг. По его словам, речь шла лишь о ситуации на ЗАЭС.



Обсудим детально вчерашний разговор Трампа и Зеленского и что будет дальше с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.



Начало эфира в 13.40