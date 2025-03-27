2025.03.27 13:09

Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: альтернатива миротворцам, Трамп хочет все недра Украины

 

В Литве продолжается поиск пропавших во время учений 4 американских солдат. На месте вчера и сегодня побывало военно-политическое руководство страны. Расскажем в эфире, что известно к этой минуте.

Европейские страны ищут альтернативу отправке миротворцев в Украину. Об этом накануне сообщил Reuters. По данным издания, это связано с политическими и логистическими ограничениями, а также с противодействием со стороны России и США. Какие реальные гарантии безопасности может получить Киев? Кто проконтролирует и что будет в случае нарушения режима тишины между Украиной и РФ? Правда ли, что сделка с Вашингтоном включает все украинские недра?

Эти вопросы зададим советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку.

Начало эфира в 13.40

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