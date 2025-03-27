Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: альтернатива миротворцам, Трамп хочет все недра Украины

Европейские страны ищут альтернативу отправке миротворцев в Украину. Об этом накануне сообщил Reuters. По данным издания, это связано с политическими и логистическими ограничениями, а также с противодействием со стороны России и США. Какие реальные гарантии безопасности может получить Киев? Кто проконтролирует и что будет в случае нарушения режима тишины между Украиной и РФ? Правда ли, что сделка с Вашингтоном включает все украинские недра?