2025.01.27 13:10

Эфир Delfi c Михаилом Касьяновым: напугал ли Трамп Путина, можно ли закончить войну за 100 дней?

 

За неделю своего президентства Дональд Трамп несколько раз пригрозил Путину большими проблемами, если тот не пойдет на переговоры по Украине. Угрозы в первую очередь связаны с обвалом цен на нефть. В качестве демонстрации серьезности своих намерений президент США обратился к ОПЕК и Саудовской Аравии. Удалось ли Трампу напугать Путина? Насколько реализуемы его угрозы и как сильно это ударит по России? Можно ли закончить войну за 100 дней? Что в Кремле думают по поводу заявлений Трампа и готовы ли к переговорному процессу? Какие настроения царят среди путинского окружения и каков запас прочности режима?

Эти и другие вопросы обсудим сегодня с политиком, премьер-министром России в 2000-2004 годах Михаилом Касьяновым.

Начало эфира в 13.30.

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