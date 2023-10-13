Эфир Delfi c Михаилом Гончаром: минирование, диверсии - как отличить ложную угрозу от реальной?

 
ru.DELFI.lt
Террористическая группировка ХАМАС объявила 13 октября "всемирным днем джихада" и призвала к причинению вреда евреям. Сегодня же с самого раннего утра в Литве посыпались сообщения о минировании школ и детских садов. Все они оказались ложными.

Тактика ложных сообщений о взрывных устройствах достаточно часто применяется в отношении Литвы со стороны враждебных государств. Но помимо информационных атак существуют и реальные диверсии. Недавно были зафиксированы повреждения на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Одна из основных версий - внешнее воздействие. На этом фоне Литва повысила уровень угрозы.

Как отличить ложную угрозу от реальной? Есть ли связь между сообщениями и минировании школ и объявленным ХАМАС "всемирным днем джихада"? Как адекватно реагировать на распространяющиеся угрозы? Об этом и многом другом говорим с экспертом в сфере безопасности, президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии