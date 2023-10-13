Эфир Delfi c Михаилом Гончаром: минирование, диверсии - как отличить ложную угрозу от реальной?

Тактика ложных сообщений о взрывных устройствах достаточно часто применяется в отношении Литвы со стороны враждебных государств. Но помимо информационных атак существуют и реальные диверсии. Недавно были зафиксированы повреждения на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Одна из основных версий - внешнее воздействие. На этом фоне Литва повысила уровень угрозы.