Эфир Delfi c Михаилом Гончаром: минирование, диверсии - как отличить ложную угрозу от реальной?

Тактика ложных сообщений о взрывных устройствах достаточно часто применяется в отношении Литвы со стороны враждебных государств. Но помимо информационных атак существуют и реальные диверсии. Недавно были зафиксированы повреждения на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Одна из основных версий - внешнее воздействие. На этом фоне Литва повысила уровень угрозы.
Как отличить ложную угрозу от реальной? Есть ли связь между сообщениями и минировании школ и объявленным ХАМАС "всемирным днем джихада"? Как адекватно реагировать на распространяющиеся угрозы? Об этом и многом другом говорим с экспертом в сфере безопасности, президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром.
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