Эфир Delfi c Марком Фейгиным: зачем пытать и намекать на Украину, ждать ли новых терактов?

От вербального "мочить в сортире" к действиям: зачем нужны были публичные пытки подозреваемых в теракте в Москве? Попытки "натянуть сову на глобус": что не так с официальной версией Кремля и причем тут Украина? ИГИЛ предупреждает, а Франция повышает уровень угрозы: ждать ли новых атак в России и в мире? Харьков обесточен: почему весной Кремль с новой силой взялся за энергосистему Украины? Эти и другие темы обсуждаем с юристом, популярным блогером Марком Фейгиным.