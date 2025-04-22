Эфир Delfi c Марком Фейгиным: Трамп анонсирует мир, Путин признал удар по Сумам, что с Ираном?

Уже на этой неделе Россия и Украина могут заключить сделку о прекращении огня. Об этом накануне заявил Дональд Трамп. Завтра в Лондоне состоится встреча делегаций Украины, США, Британии и Франции. На ней Киеву представят мирный план Трампа. По утечкам в СМИ он предполагает признание Крыма российским, заморозку боевых действий по линии фронта, внеблоковый статус Украины и размещение европейских войск. В случае согласия ответ Киева будет передан Москве. Ждать ли перемирия? Кому более выгоден план Трампа? Что будет в случае несогласия одной из сторон? Почему Путин намекает на прямые переговоры? Эти и другие темы обсудим с популярным блогером, юристом Марком Фейгиным.