2025.04.22 13:07

Эфир Delfi c Марком Фейгиным: Трамп анонсирует мир, Путин признал удар по Сумам, что с Ираном?

 

Уже на этой неделе Россия и Украина могут заключить сделку о прекращении огня. Об этом накануне заявил Дональд Трамп. Завтра в Лондоне состоится встреча делегаций Украины, США, Британии и Франции. На ней Киеву представят мирный план Трампа. По утечкам в СМИ он предполагает признание Крыма российским, заморозку боевых действий по линии фронта, внеблоковый статус Украины и размещение европейских войск. В случае согласия ответ Киева будет передан Москве. Ждать ли перемирия? Кому более выгоден план Трампа? Что будет в случае несогласия одной из сторон? Почему Путин намекает на прямые переговоры? Эти и другие темы обсудим с популярным блогером, юристом Марком Фейгиным.

Начало эфира в 13.30

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