Эфир Delfi c Эйтвидасом Баярунасом: мир Трампа "через силу" и ответная реакция - как это работает?

Не успев вступить в должность, Дональд Трамп сразу же стал рассылать угрозы в отношении ряда стран. Прежде всего объектами его внимания стали Канада, Гренландия, Мексика и Панама. Однако теперь из уст президента США звучат угрозы ввести торговые пошлины и в адрес ЕС. Как можно охарактеризовать тот вид дипломатии, который исповедует Трамп? Прошел ли первый шок от его решения и заявлений? На какое место в штатах отошел вопрос войны в Украине на фоне потока указов президента?