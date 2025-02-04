2025.02.04 13:14

Эфир Delfi c Эйтвидасом Баярунасом: мир Трампа "через силу" и ответная реакция - как это работает?

 

Не успев вступить в должность, Дональд Трамп сразу же стал рассылать угрозы в отношении ряда стран. Прежде всего объектами его внимания стали Канада, Гренландия, Мексика и Панама. Однако теперь из уст президента США звучат угрозы ввести торговые пошлины и в адрес ЕС. Как можно охарактеризовать тот вид дипломатии, который исповедует Трамп? Прошел ли первый шок от его решения и заявлений? На какое место в штатах отошел вопрос войны в Украине на фоне потока указов президента?

Об этом и многом другом мы поговорили с находящимся в США дипломатом, экспертом по гибридным угрозам Эйтвидасом Баярунасом.

Начало эфира в 13.30.

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