Эфир Delfi c Евгеном Магдой и Клаудией Меджор: США покидают "наши общие ценности"

Дональд Трамп установил срок для прекращения огня Путиным, но не назвал его. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Сальвадора в Овальном кабинете. А его спецпосланник Стив Уиткофф раскрыл некоторые детали своего последнего визита в РФ. Он уверен, что сделка по миру в Украине между Россией и США близка, а мир стоит на пороге чего-то очень важного. Оценка европейских политиков зачастую противоречит голосам из Вашингтона и более близка к реальному положению дел. Так, министр обороны Борис Писториус считает, что мир в ближайшем будущем недостижим. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В хитросплетениях международной политики будем разбираться с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.