2025.04.15 13:11

Эфир Delfi c Евгеном Магдой и Клаудией Меджор: США покидают "наши общие ценности"

 

Дональд Трамп установил срок для прекращения огня Путиным, но не назвал его. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Сальвадора в Овальном кабинете. А его спецпосланник Стив Уиткофф раскрыл некоторые детали своего последнего визита в РФ. Он уверен, что сделка по миру в Украине между Россией и США близка, а мир стоит на пороге чего-то очень важного. Оценка европейских политиков зачастую противоречит голосам из Вашингтона и более близка к реальному положению дел. Так, министр обороны Борис Писториус считает, что мир в ближайшем будущем недостижим. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В хитросплетениях международной политики будем разбираться с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Также в нашем эфире - часть интервью с доктором Клаудией Мейджор. Она старший вице-президент Немецкого фонда Маршала, которая курируюет трансатлантические инициативы в области безопасности. Политолог дала прогнозы, сможет ли Германия во главе с канцлером Мерцем стать новым лидером в Европе. Она также сказала, что Европа не должна становиться инициатором развода в трансатлантических отношениях, но пришло время принять, что наш партнер готов это сделать. И это уже вряд ли что-то изменит.

Начало эфира в 13.30

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