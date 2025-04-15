Эфир Delfi c Евгеном Магдой и Клаудией Меджор: США покидают "наши общие ценности"

Также в нашем эфире - часть интервью с доктором Клаудией Мейджор. Она старший вице-президент Немецкого фонда Маршала, которая курируюет трансатлантические инициативы в области безопасности. Политолог дала прогнозы, сможет ли Германия во главе с канцлером Мерцем стать новым лидером в Европе. Она также сказала, что Европа не должна становиться инициатором развода в трансатлантических отношениях, но пришло время принять, что наш партнер готов это сделать. И это уже вряд ли что-то изменит.
Начало эфира в 13.30