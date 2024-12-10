2024.12.10 13:11

Эфир Delfi c Екатериной Роякой: программа нового правительства - где взять деньги на реализацию?

 

Новое правящее большинство рассчитывает, что уже на этой неделе Сейм примет программу правительства и оно сможет приступить к работе. В публичном пространстве ее окрестили программой большого государства. Левоцентристы планируют повысить прогрессивность НДФЛ, ежегодно увеличивать размер необлагаемых налогом доходов и приближать его к минимальной месячной зарплате. Новое правительство также планирует изменения в пенсионной системе, стимулирование рождаемости, бесплатное питание для начальных классов и другие изменения. Финансирование обороны планируется на уровне 3,5% ВВП. Отдельной критике ряда экономистов подверглось желание правящих мониторить и в случае необходимости регулировать цены на продукты.

Экономическую и социальную часть программы нового правительства обсудим с депутатом Сейма из фракции Союз демократов „Во имя Литвы Екатериной Роякой.

Начало эфира в 13.40.

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