Эфир Delfi c Екатериной Роякой: программа нового правительства - где взять деньги на реализацию?

Новое правящее большинство рассчитывает, что уже на этой неделе Сейм примет программу правительства и оно сможет приступить к работе. В публичном пространстве ее окрестили программой большого государства. Левоцентристы планируют повысить прогрессивность НДФЛ, ежегодно увеличивать размер необлагаемых налогом доходов и приближать его к минимальной месячной зарплате. Новое правительство также планирует изменения в пенсионной системе, стимулирование рождаемости, бесплатное питание для начальных классов и другие изменения. Финансирование обороны планируется на уровне 3,5% ВВП. Отдельной критике ряда экономистов подверглось желание правящих мониторить и в случае необходимости регулировать цены на продукты.