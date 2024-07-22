Эфир Delfi: Байден снимается с выборов, спасет ли Харрис демократов? Как изменится Трамп?

Президент США Джо Байден накануне вечером объявил о выходе из предвыборной гонки и выразил свою поддержку вице-президенту Камале Харрис. Та, в свою очередь, заявила о своей готовности стать кандидатом от Демократической партии. Является ли данное решение спасательным кругом для демократов? Гарантирует ли поддержка Байдена выдвижение Харрис? Как изменится предвыборная риторика Трампа в связи с заменой в команде оппонентов? Каким президентом войдет в историю Джо Байден? Способны ли что-то новое предложить демократы по теме войны в Украине?