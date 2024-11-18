Эфир Delfi: Байден дал добро на ATACMS, когда Украина ударит по России?

Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России. А следом такое же решение относительно своих ракет SCALP/Storm Shadow приняли Франция и Великобритания. Об этом накануне сообщили издания New York Times и Le Figaro. Reuters со ссылкой на источники пишет, что Украина в ближайшее время использует ATACMS для ударов по территории России. Что послужило причиной для такого решения? Облегчит ли эту ситуацию на линии фронта для Украины? Как отреагирует Путин, ранее заявлявший, что подобное решение будет расцениваться как вступление НАТО в войну?