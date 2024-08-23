Эфир Delfi: Балтийский путь, Харрис и Трамп - оскорбления и обвинения, рейтинги, тема войны и Путина

В четверг в Чикаго в последний день работы съезда Демократической партии с речью выступила теперь уже кандидат в президенты Камала Харрис. Она акцентировала внимание на опасности прихода Трампа и обвинила его в поощрении Путина к вторжению в Украину. Сам Трамп на этой неделе впервые после покушения выступил перед избирателями под открытым небом за пуленепробиваемым стеклом. Также кандидат от республиканцев отметился очередными оскорблениями в адрес Камалы Харрис. Что показывают последние предвыборные рейтинги кандидатов?