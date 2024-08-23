Станет ли Харрис смелее Байдена в поддержке Украины? Появится ли у Трампа конкретика по прекращению войны? Чего ждать от дебатов кандидатов в сентябре? Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем эфире с вице-спикером Сейма Литвы Жигимантасом Павиленисом, находящимся в Чикаго. Во второй части к разговору подключится аналитик Совета внешней политики „Украинская призма“ Александр Краев.
Начало трансляции в 13.30
Эфир Delfi: Балтийский путь, Харрис и Трамп - оскорбления и обвинения, рейтинги, тема войны и Путина
В четверг в Чикаго в последний день работы съезда Демократической партии с речью выступила теперь уже кандидат в президенты Камала Харрис. Она акцентировала внимание на опасности прихода Трампа и обвинила его в поощрении Путина к вторжению в Украину. Сам Трамп на этой неделе впервые после покушения выступил перед избирателями под открытым небом за пуленепробиваемым стеклом. Также кандидат от республиканцев отметился очередными оскорблениями в адрес Камалы Харрис. Что показывают последние предвыборные рейтинги кандидатов?
Станет ли Харрис смелее Байдена в поддержке Украины? Появится ли у Трампа конкретика по прекращению войны? Чего ждать от дебатов кандидатов в сентябре? Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем эфире с вице-спикером Сейма Литвы Жигимантасом Павиленисом, находящимся в Чикаго. Во второй части к разговору подключится аналитик Совета внешней политики „Украинская призма“ Александр Краев.