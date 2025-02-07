Эфир Delfi: Балтия вырывается из кольца России

Процесс сопровождается большим количеством распространяемой дезинформации. В этом и видят главную угрозу в Литве. Что касается технической стороны вопроса, то ведомства уверяют, что все сценарии отработаны и риски близки к нулю. В сегодняшнем выпуске узнаем, как проходит процесс выхода из БРЭЛЛ в Латвии и Эстонии, вспомним, как давно этот процесс начался в Литве и опровергнем некоторые мифы, на которых основаны фейки и дезинформация.



Наши гости: ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале, репортер портала RusDelfi в Эстонии Екатерина Конакова (Нарва) и экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.