2025.02.07 13:14

Эфир Delfi: Балтия вырывается из кольца России

 

Литва, Латвия и Эстония выходят из энергетической системы РФ. Финальный этап исторического выхода стартует сегодня, когда мы объявим о расторжении соглашения с БРЭЛЛ. Затем 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу. А в воскресенье - отключение от российской энергосистемы и синхронизация с континентальной Европой.

Процесс сопровождается большим количеством распространяемой дезинформации. В этом и видят главную угрозу в Литве. Что касается технической стороны вопроса, то ведомства уверяют, что все сценарии отработаны и риски близки к нулю. В сегодняшнем выпуске узнаем, как проходит процесс выхода из БРЭЛЛ в Латвии и Эстонии, вспомним, как давно этот процесс начался в Литве и опровергнем некоторые мифы, на которых основаны фейки и дезинформация.

Наши гости: ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале, репортер портала RusDelfi в Эстонии Екатерина Конакова (Нарва) и экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.

Начало эфира в 13.30.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии