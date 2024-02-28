Эфир Delfi: "700 шагов по Литве" – в Молетай и Гедрайчяй с поэтом и переводчиком Георгием Ефремовым

 
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Продолжаем знакомить с городами и городками Литвы в рамках проекта "700 шагов". Сегодня мы охватим сразу два небольших города - Молетай и Гедрайчяй. В этих окрестностях прошел значимый период жизни известного литератора, поэта и переводчика Георгия Ефремова.

В новом выпуске он проведет нас по этим городкам, покажет и расскажет о наиболее важных исторических и культурных местах в них. А также вы узнаете, в какой сезон лучше всего приезжать в Молетай.

Эфир в 15:30!

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