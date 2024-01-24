Эфир Delf: в Вильнюсе - фермеры на тракторах, Литва покупает Leopard, Трамп одержал еще одну победу

Также запланированы встречи организаторов акции с руководством страны. Подробнее о требованиях фермеров и о том, удастся ли им достичь консенсуса с правительством рассказывает наш коллега, журналист Delfi, освещающий эту тему, Арунас Милашюс.
Во второй части выпуска на связи со студией эксперт-американист, аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Обсуждаем очередную победу Трампа во внутрипартийных праймериз в Нью-Гэмпшире, шансы Никки Хейли в борьбе за голоса республиканских делегатов, выход Рона Десантиса из президентской гонки.
Начало трансляции в 13.30