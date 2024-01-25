Эфир Delf с Миахилом Подоляком: крушение ИЛ-76, расследование, активы РФ, Джонсон и Трамп, Надеждин

Тайна сбитого ИЛ-76 в Белгородской области: российская провокация или украинская ошибка? Есть ли вероятность международного расследования крушения самолета? Какова судьба пленных из списка, опубликованного российскими пропагандистами? Орбан за Швецию в НАТО, а Фицо за евроинтеграцию Украины: с чем связаны зачастую противоречивые заявления этих политиков? Разморозка российских активов в пользу Украины: Бельгия передала 611 млн евро от их прибыли, а ЕС планирует передать 5 млрд в этом году. Борис Джонсон поддержал Трампа: откуда у экс-премьера Британии уверенность в проукраинской позиции 45-го президента США? В ожидании чуда: почему россияне поверили в Бориса Надеждина?