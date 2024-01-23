Эфир Delf: Роман Удот и Сергей Беспалов о выборах в России - Путин, Надеждин, подписи, чего ждать?

Сам Надеждин выступает с критикой курса Путина и обещает в случае победы вывести российские войска из Украины, а также освободить политзаключенных. Поставить подпись в его поддержку уже призвали Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие российские политики в эмиграции. С чем связаны надежды на Бориса Надеждина? Зарегистрируют ли его в качестве кандидата? Есть ли сегодня возможность организовать независимое наблюдение на месте? Об этом говорим с экспертом по выборам, бывшим сопредседателем движения "Голос" Романом Удотом и экс-координатором штаба Навального в Иркутской области Сергеем Беспаловым.