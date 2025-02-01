Единственный такой дом престарелых в Литве: первенство у пожилых людей с одним статусом

Delfi посетил этот дом престарелых и общался с его руководителем Артурасом Мелянасом.
Мелянас рассказал, что раньше это здание было летним домом. В бывшем летнем доме сейчас находятся жилые помещения и другие пространства, а в новой пристройке – администрация, зал для кинезитерапии и столовая.
Директор дома престарелых сказал, что часть подопечных сама приходит поесть в столовую, другим еду приносят в комнату.
Он прибавил, что всех, кто может прийти в столовую, призывают приходить - ради социализации.
В доме престарелых есть и отделение паллиативного ухода. В этом отделении пожилые люди живут по двое в каждой комнате. Мелянас сказал, что остальные практически все живут по одному.
Рядом с паллиативным отделением есть зал для мероприятий, часовня. В дом престарелых приезжает священник и служит здесь службы.
Мелянас рассказал, что в их доме престарелых бывает много мероприятий.
„Чаще всего это спортивные занятия, камерные концерты. Здесь можно играть в футбол, настольный теннис, волейбол – все это можно делать и находясь в инвалидных колясках. Проходят также кулинарные занятия, занятия рисованием, литературные кружки“, – сказал собеседник.
Он заметил, что одинокие пожилые люди у себя дома не могут заниматься такой разнообразной деятельностью. Мелянас, смеясь, сказал, что иногда его подопечные даже просят передышки от разных развлечений.
В комнатах дома престарелых пожилые люди живут по одному. Удобствами и кухней они делятся с соседом.Все комнаты здесь одинаковые.
Мелянас рассказал, что этот дом престарелых был открыт в 1992 году.
„Здесь приоритет у ссыльных, политзаключенных, пострадавших во время событий 13 января, участников войны в Афганистане и других групп“, – сказал он.
Правда, живут здесь и другие пенсионеры, поэтому есть две отдельные очереди, которые регулирует Департамент недееспособных людей при Соцмине.
В этом доме могут проживать не больше 86 пожилых людей, сейчас их 83. По словам Мелянаса, очереди большие. Сейчас в очереди стоят 18 человек со спецстатусом и 50 в общей очереди.
В среднем проживающим здесь людям около 86 лет, есть и несколько человек старше 100 лет.
Мелянас сказал, что, к сожалению, до сих пор есть стереотипы, связанные с домами престарелых. „Раньше в домах престарелых всякое бывало – даже нарушения прав человека. Сейчас ситуация значительно изменилась“, – заметил он.
Мелянас рассказал и о вызовах: надо обновлять инфраструктуру, трубы, лифт.
Еще одна проблема - финансы. 80% выделяемых на деятельность дома престарелых средств идут на зарплаты.
Он также заметил, что найти работников непросто. Мелянас считает, что в Литве готовят недостаточно социальных работников, специалистов индивидуального ухода.