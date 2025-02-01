Единственный такой дом престарелых в Литве: первенство у пожилых людей с одним статусом

Рядом с паллиативным отделением есть зал для мероприятий, часовня. В дом престарелых приезжает священник и служит здесь службы.

В доме престарелых есть и отделение паллиативного ухода. В этом отделении пожилые люди живут по двое в каждой комнате. Мелянас сказал, что остальные практически все живут по одному.

Он прибавил, что всех, кто может прийти в столовую, призывают приходить - ради социализации.

Директор дома престарелых сказал, что часть подопечных сама приходит поесть в столовую, другим еду приносят в комнату.

Мелянас рассказал, что раньше это здание было летним домом. В бывшем летнем доме сейчас находятся жилые помещения и другие пространства, а в новой пристройке – администрация, зал для кинезитерапии и столовая.

Delfi посетил этот дом престарелых и общался с его руководителем Артурасом Мелянасом.

Мелянас рассказал, что этот дом престарелых был открыт в 1992 году.

В комнатах дома престарелых пожилые люди живут по одному. Удобствами и кухней они делятся с соседом.Все комнаты здесь одинаковые.

Он заметил, что одинокие пожилые люди у себя дома не могут заниматься такой разнообразной деятельностью. Мелянас, смеясь, сказал, что иногда его подопечные даже просят передышки от разных развлечений.

„Чаще всего это спортивные занятия, камерные концерты. Здесь можно играть в футбол, настольный теннис, волейбол – все это можно делать и находясь в инвалидных колясках. Проходят также кулинарные занятия, занятия рисованием, литературные кружки“, – сказал собеседник.

Мелянас рассказал, что в их доме престарелых бывает много мероприятий.

„Здесь приоритет у ссыльных, политзаключенных, пострадавших во время событий 13 января, участников войны в Афганистане и других групп“, – сказал он.

Правда, живут здесь и другие пенсионеры, поэтому есть две отдельные очереди, которые регулирует Департамент недееспособных людей при Соцмине.

В этом доме могут проживать не больше 86 пожилых людей, сейчас их 83. По словам Мелянаса, очереди большие. Сейчас в очереди стоят 18 человек со спецстатусом и 50 в общей очереди.

В среднем проживающим здесь людям около 86 лет, есть и несколько человек старше 100 лет.