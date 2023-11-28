Единственная гостиница Варены: иностранцы пережили бы культурный шок

Я снимал проект для Youtube "Без плана по Литве", ездил туда, где не бывает большого числа туристов. Так я оказался в Варене – литовской столице грибов и ягод.

Инвестировать стоит, поскольку туризм приносит деньги. Больше всего рекламируют большие курорты у моря и озер, главные города Литвы – Вильнюс , Каунас , Клайпеду. Тут есть чем похвастать, есть хорошие гостиницы, места развлечений, рестораны и кафе. Но иногда увиденное во время путешествия по Литве вызывает неприятное удивление.

"Мы Литва – у нас есть, что вам показать", – приглашаем мы на разных языках англичан, немцев, американцев, латвийцев, поляков и жителей других стран.

"Литовцы, откройте для себя не виденные ранее уголки Литвы ", – призывают представители турбизнеса. Чтобы привлечь иностранцев, тратят еще больше денег.

Литовские представители турбизнеса делают все возможное, чтобы литовцы путешествовали по Литве . Все хотели бы, чтобы литовцы ездили по разным городкам и деревням и оставляли там свои деньги.

У меня есть хорошие друзья родом из этого города, который по данным 2021 года был 37-м по величине в Литве. В нем проживают 8202 жителя. План, чем заняться около Варены, был составлен без особого труда. Но местные жители меня сразу предупредили, что с ночлегом будут проблемы.

"Ничего нормального в городе нет", – сказал один человек. "Ночевать негде", – предупредил другой.

"Варена - город на один день", – прибавил третий.

Я испугался, стал искать жилье и понял, что местные жители не обманули. Беда. Сначала я обрадовался, когда на сайте agoda.com нашел "самые дешевые гостиницы Варены". Перешел по ссылке, но никаких предложений не было. Была "скромная" квартира в многоквартирном доме, уютная гостиница в 15 км от Варены в Перлое.

На hotels.com был один вариант – в деревне Антакальнис в 30 км от Варены. В Варене ничего.