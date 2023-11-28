Единственная гостиница Варены: иностранцы пережили бы культурный шок

Литовские представители турбизнеса делают все возможное, чтобы литовцы путешествовали по Литве. Все хотели бы, чтобы литовцы ездили по разным городкам и деревням и оставляли там свои деньги.
На поощрение внутреннего туризма выделяют большие деньги.
"Литовцы, откройте для себя не виденные ранее уголки Литвы", – призывают представители турбизнеса. Чтобы привлечь иностранцев, тратят еще больше денег.
"Мы Литва – у нас есть, что вам показать", – приглашаем мы на разных языках англичан, немцев, американцев, латвийцев, поляков и жителей других стран.
Инвестировать стоит, поскольку туризм приносит деньги. Больше всего рекламируют большие курорты у моря и озер, главные города Литвы – Вильнюс, Каунас, Клайпеду. Тут есть чем похвастать, есть хорошие гостиницы, места развлечений, рестораны и кафе. Но иногда увиденное во время путешествия по Литве вызывает неприятное удивление.
Я снимал проект для Youtube "Без плана по Литве", ездил туда, где не бывает большого числа туристов. Так я оказался в Варене – литовской столице грибов и ягод.
У меня есть хорошие друзья родом из этого города, который по данным 2021 года был 37-м по величине в Литве. В нем проживают 8202 жителя. План, чем заняться около Варены, был составлен без особого труда. Но местные жители меня сразу предупредили, что с ночлегом будут проблемы.
"Ничего нормального в городе нет", – сказал один человек. "Ночевать негде", – предупредил другой.
"Варена - город на один день", – прибавил третий.
Я испугался, стал искать жилье и понял, что местные жители не обманули. Беда. Сначала я обрадовался, когда на сайте agoda.com нашел "самые дешевые гостиницы Варены". Перешел по ссылке, но никаких предложений не было. Была "скромная" квартира в многоквартирном доме, уютная гостиница в 15 км от Варены в Перлое.
На hotels.com был один вариант – в деревне Антакальнис в 30 км от Варены. В Варене ничего.
booking.com тоже ничего не предложил в Варене. Можно предположить, что в тот день было много туристов, которые забронировали все варианты. Но шансов на то, что это правда, немного. Но не будем исключать. Booking.com предлагал мне вариант в Перлое, в Вежёнисе, в Памусяй, Гуджяй, Пуоджяй и Даугай.
Так на сайтах я не нашел ничего в Варене, что называлось бы гостиницей. Я был возмущен.
Я обратился за помощью к местным жителям. С их помощью нашел единственную гостиницу, хозяин которой по какой-то причине решил не рекламировать себя в интернете. Наверное, не хочет отдавать процент за бронь или просто не пользуется компьютером.
На центральной улице города Васарё 16-осёс, есть коммерческое здание, на двери здания наклейка, которая сообщает, что здесь находится гостиница. Дверь закрыта. Звоню, мне отвечает Витаутас Мицкявичюс, бывший спортсмен, а сейчас владелец гостиницы.
Я сказал, что я турист, мне нужен ночлег – Витаутас подошел к стеклянной двери, открыл ее и пригласил меня внутрь. На вопрос, есть ли свободные номера, он улыбнулся, сказав,что свободны все четыре.
"В холодное время года туристов в Варене немного", – сказал он, удивляясь, что заполучил постояльца.
Он показал номера. Один - четырехместный, другие - двухместные.
"Сейчас здесь прохладно, никто не живет", – предупредил Витаутас, заметив, что если я останусь ночевать, он включит отопление. Он выполнил свое обещание. Двухместный номер стоит 25 евро – цена не зависит от дня недели. Правда, картой оплатить услугу не получится, только наличными или банковским переводом.
Гостиница называется просто Viešbutis, завтраки здесь не подают, ужины тоже. Здесь нет швейцара, нет носильщика чемоданов и другого персонала – один господин Витутас. Он за всех.
Комната изнутри обита дощечками. Многим она с виду напомнит предбанник. Внутри стиль 80-ых или 90-ых. Классика сохранилась до наших дней. Плюс - есть скромная ванная с туалетом и тушем. Места там немного, но все же не надо пользоваться общими удобствами. В комнате есть холодильник, микроволновка, электрический чайник и телевизор.
Было видно, что в комнате давно никто не жил. На подоконнике - две спящие мухи, одна розетка явно неисправная. Система спуска воды в унитазе работает неисправно. Но больших проблем нет, просто я люблю делиться замечаниями.
Хозяин гостиницы очень приятный человек. Целыми дням он находится в гостинице в ожидании постояльцев. Сидит и бдит. А вдруг зазвонит телефон и кто-то придет. Убирает в комнатах, чтобы не было пыли. Я должен поблагодарить его за внимание и теплый прием. И очень надеюсь, что этот человек не обидится за то, что прочитает дальше.
Я все же должен заметить, что такая гостиница иностранца не на шутку напугает.
В других странах Евросоюза гостиницы в городах выглядят иначе. Эта напугает не только иностранцев, но и некоторых литовцев, привыкших к гостиницам Чехии, Греции, Норвегии, крупных городов Литвы.
Варенская гостиница, к сожалению, застряла в другом временном измерении, отстает от тенденций на 20 или 30 лет.
Кончено, нечего кривляться, все мы оттуда родом, всякое доводилось видеть. И ночевали в таких обитых досочками комнатах не раз. И если бы это было одно из многих мест в Друскининкай или Паланге (где точно есть такие варианты), я бы, может, не видел ничего драматического. Выбор должен быть везде: роскошь, дизайн, эконом-класс.
Но в Варене - это единственная гостиница, которую к тому же найти нелегко.
Что сказал бы иностранец, приехавший ночевать в нашу столицу грибов и ягод? Если бы это был поляк или латвиец, может, не слишком испугался бы, там ситуация похожая в некоторых местах.
А если бы это был господин из Германии или Швейцарии? Если бы госпожа из Америки? Такие люди пережили бы культурный шок.
Конечно, шансов на то, что иностранцы найдут эту гостиницу, немного. Разве что будут ходить по улицам и спрашивать у горожан: где здесь можно переночевать?