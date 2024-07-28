Дзукийцы остались без короны: грибы растут в других регионах Литвы

Ничего не попишешь, в Дзукии и в этом году грибов немного. Несмотря на то, что в том году засухи нет, в Варене, Мяркине и Марцинконисе растут только лисички. А боровики жители региона видят только в фейсбуке.
„Мы дзукийцы - короли грибов...“ – пели в Дзукии в конце XX в., но в этом десятилетии корона перешла к жемайтийцам. А с ней - право на организацию праздника грибов и официального чемпионата Литвы по сбору грибов.
Жители варены за такие речи побьют меня корзинками, ведь для них праздник грибов важнее Рождества, Пасхи и обоих дней Независимости вместе взятых. Однако не от хорошей жизни они вынуждены менять дату проведения праздника. Раньше праздник проходил в Варене в последние выходные сентября. Но тут пришла пандемия COVID-19, в 2020 г. праздник отменили вообще. В 2021 г. удалось провести только чемпионат Литвы по сбору грибов в Маргёнисе, в Варене праздника не было.
После этого праздник перенесли на первые выходные сентября. И снова осечка - после летней жары в Дзукии грибов еще не было. В 2022 г. грибов было так мало, что участники чемпионата состязались в сборе мусора. В 2023 г. природа была более щедрой, но боровики пошли только перед самым праздником грибов. В этом году праздник перенесли на середину сентября, но пока сложно сказать, будут ли грибы.
Этим летом короткие периоды жары сменяют дождливые периоды. Этого достаточно, чтобы во влажных лесах Жемайтии и Центральной Литвы росли не только лисички, но и подосиновики, маслята, боровики. Но в Дзукии, где лес растет на песчаной почве, коротких дождей недостаточно. В таких условиях растут только лисички, но и они встречаются не повсюду.
И сколько бы я не любил грибы, лисички радуют только в первые 2-3 похода за грибами в начале лета, а потом быстро надоедают. Горожанам в это трудно поверить – Агне Андрюлёните (ранее Зуокене) удивлялась: „Надоели? Вызвало улыбку. Я в Вильнюсе еще не видела лисичек в этом году“. Однако когда приносишь из леса не несколько сот граммов, а несколько килограммов лисичек и делаешь это не первый раз, и съесть их надо в течение нескольких днейi, они всем надоели бы. И во всех блюдах. Не хочется ни лисичек с картошкой, ни со спагетти и сыром, ни картофельных блинов с лисичками и свиным фаршем. Я уже не говорю о проблемах с пищеварением, которые появляются, если переесть лисичек.
Вы скажете: не собирай, если есть не хочешь. Но чем заняться стареющему человеку, который массу времени проводит у компьютера? Для него сбор грибов - отличная зарядка и оздоровительная процедура. Я не спеша хожу по лесу, а не по асфальту, прохожу большое расстояние, нагибаюсь к каждому грибочку, сжигая появившийся за зиму на животе жирок.
Сдавать лисички в скупку – не выход. Цену на них сбили ввезенные из России и Беларуси грибы. За килограмм лисичек дают меньше 4 евро. Поэтому лучше я подарю их знакомому депутату или приехавшей из США на лето бывшей коллеге.
Высказывание „если бы не грибы и ягоды, дзукийские женщины ходили бы голыми“ должно оказаться под запретом, поскольку в XXI в. оно далеко от реальности.
С пожелтевших фотографий начала XX в. на нас смотрят дзукийцы, которые на вырученные от продажи грибов деньги покупали велосипеды, платки и часики, но 10 лет назад ситуация значительно изменилась. После введения евро деньги обесценились, все подорожало, а килограмм лисичек стоит столько же, сколько стоил в 2000 г. Кроме того, и собирать грибы в лесах уже некому – остались старики. Они получают пенсии, а грибы собирают только в лесу рядом с домом, чтобы горожане не приходили к ним во дворы, чтобы напрасно не лаяли на них собаки.