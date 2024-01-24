Дым, пущенный фермерами, представлял опасность для столичных водителей

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt

Протестующие в Вильнюсе фермеры пытаются обратить на себя внимание разными способами. В среду после обеда в центре Вильнюса раздавались сигналы их тракторов. Однако одна форма протеста обеспокоила водителей – на площадке около ул. Гележинё Вилко зажгли дымовые шашки, дым сильно снизил видимость, поставив под угрозу безопасность водителей.

Журналисты Delfi зафиксировали этот инцидент. Водители на ул. Гележинё Вилко должны были резко тормозить перед въездом в тоннель.

На пути в сторону проспекта Саванорю из-за скопившегося дыма видимость на дороге была очень плохой, водители были вынуждены останавливаться перед непроглядными клубами дыма.

Жители, которые были очевидцами этой ситуации, сказали, что из-за действий участников протеста такое повторялось несколько раз. Водители, ехавшие через мост к тоннелю, резко сбавляли скорость и практически останавливались на одной из самых оживленных улиц города. По словам очевидцев, ситуация была опасной, до ДТП был лишь один шаг.

На видео видно,что в тоннеле затора нет, но водители опасаются ехать вперед, поскольку видимость плохая.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская подчеркнула, что о подобных ситуация жители должны информировать полицию. Она сказала, что в полицию жители жаловались только на шум. Если подобная ситуация повторится, представитель полиции просила информировать стражей порядка.

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