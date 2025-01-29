Двойное повышение цен на проезд в Вильнюсе: советник премьера раскритиковал городские власти

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте планируется с учетом намеченных на 2027 год серьезных изменений в обновлении столичной инфраструктуры общественного транспорта, которые, без изменения ценовой политики, в течение двух лет обойдутся городу в 90 млн евро, поэтому поступления в городской бюджет за счет повышения тарифов помогут „сбалансировать“ эти расходы.

Согласно базовому предложению, стоимость одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60 минут – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) — с 26 до 40 евро. Стоимость суточного билета вырастет с 5 евро до 7,5 евро, на 3 дня – с 8 до 13,5 евро, на 3 месяца – с 81 до 125 евро, на 12 месяцев – с 310 до 480 евро.