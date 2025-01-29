Двойное повышение цен на проезд в Вильнюсе: советник премьера раскритиковал городские власти

„Немного беспокоит то, что они хотят сразу же удвоить тарифы, а обсуждений особо не было. Нам кажется, что муниципалитет недостаточно рассмотрел другие возможности привлечения денег на развитие общественного сектора, в том числе деньги Евросоюза (ЕС) (...) На наш взгляд, проблему можно было решить и другими способами“. – сказал Г. Черняускас агентству Eltai.
„Совет муниципалитету более ответственно заботиться о своих людях, тем более что общественным транспортом пользуется относительно большая часть малоимущих горожан, это станет большим ударом по их бюджетам. Приходится сожалеть, что предлагаются такие решения, и, возможно, после будущих обсуждений еще удастся их смягчить“, – подчеркнул он.
В среду Вильнюсский городской совет в первом чтении одобрил предложение о повышении с июля тарифов на проезд в общественном транспорте. Окончательное голосование запланировано на март, а до этого поправки будут обсуждаться в комитетах.
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте планируется с учетом намеченных на 2027 год серьезных изменений в обновлении столичной инфраструктуры общественного транспорта, которые, без изменения ценовой политики, в течение двух лет обойдутся городу в 90 млн евро, поэтому поступления в городской бюджет за счет повышения тарифов помогут „сбалансировать“ эти расходы.
Согласно базовому предложению, стоимость одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60 минут – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) — с 26 до 40 евро. Стоимость суточного билета вырастет с 5 евро до 7,5 евро, на 3 дня – с 8 до 13,5 евро, на 3 месяца – с 81 до 125 евро, на 12 месяцев – с 310 до 480 евро.
Кроме того, планируется ввести новые типы билетов – семейные, групповые, групповые и билеты на две поездки.
При этом планируется сохранить существующие льготы, предусмотренные законом, однако изменения коснутся пенсионеров, приобретающих годовой проездной билет, который подорожает с 2,9 евро до 10 евро.
По мнению муниципалитета, новые цены будут стимулировать граждан к переходу от краткосрочных билетов к долгосрочным.
Если в марте совет одобрит окончательные предложения, то новые тарифы вступят в силу 1 июля этого года.