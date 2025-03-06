Двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси: один вступил в Союз стрелков

По материалам уголовного дела, представители ГРУ Беларуси были заинтересованы в получении информации о дислоцированной в Литве военной технике и вооружении, принадлежащих ВС Литовской Республики, добровольческим силам системы обороны, Литовскому союзу стрелков и союзникам по НАТО; об инфраструктуре стратегических объектов и их охране; о деятельности Литовского союза стрелков и содержании организуемых учений; о деятельности белорусской оппозиции в Литве и участвующих в ней лицах, а также информации о литовских гражданах, которые могли бы быть завербованы.