Двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси: один вступил в Союз стрелков

По версии следствия, в мае 2022 года оба обвиняемых отправились в Минск, где через посредника договорились о контактах и дальнейшем сотрудничестве с представителями военных структур этого государства. С целью шпионажа один из обвиняемых вступил в Литовский союз стрелков (Добровольческая военная организация) и стал активным его членом.
По данным Генпрокуратуры, в ходе предварительного расследования было собрано достаточно данных, которые позволяют обоснованно полагать, что после этой встречи, до задержания в ноябре 2023 года, оба обвиняемых выполняли задания Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Минобороны Республики Беларусь и, по поручению этой организации, за денежное и иное вознаграждение в Литве и Латвии осуществляли сбор и передачу информации, представляющей интерес для иностранных военных структур.
По материалам уголовного дела, представители ГРУ Беларуси были заинтересованы в получении информации о дислоцированной в Литве военной технике и вооружении, принадлежащих ВС Литовской Республики, добровольческим силам системы обороны, Литовскому союзу стрелков и союзникам по НАТО; об инфраструктуре стратегических объектов и их охране; о деятельности Литовского союза стрелков и содержании организуемых учений; о деятельности белорусской оппозиции в Литве и участвующих в ней лицах, а также информации о литовских гражданах, которые могли бы быть завербованы.
Несмотря на тот факт, что, предположительно, информация, собранная и переданная белорусскому ГРУ этими обвиняемыми, не была засекречена, тем не менее, она представляет ценность как при подготовке планов военной агрессии вооруженными силами зарубежных стран, так и в других мероприятиях, направленных против Литовского государства.
В ходе предварительного расследования, благодаря успешному сотрудничеству Генеральной прокуратуры, Бюро криминальной полиции Литвы, Второго управления оперативной службы и других ведомств Литвы, были получены существенные данные о возможных преступных деяниях, совершенных этими лицами, о методах вовлечения лиц в преступное деяние, используемых указанными белорусскими военными структурами, о тактике проведения шпионских операций, о методах поддержания связи, о расчетных схемах, конспиративных помещениях, способах получении заданий и передаче данных, об используемых средствах и оборудовании.
В отношении обоих обвиняемых в настоящее время избрана самая суровая мера пресечения – арест, обвинения предъявлены в соответствии с частью 4 статьи 25 и частью 2 статьи 119 УК. Максимальное наказание за это преступное деяние — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Уголовный кодекс также гарантирует юридическую возможность избежать уголовной ответственности тем лицам, которые своевременно и надлежащим образом сообщат литовским службам об уже начавшемся шпионаже или полученном предложении собирать и передавать внешней разведке как секретную, так и несекретную информацию открытого характера.