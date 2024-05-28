Двое человек могли отравиться в популярном каунасском кафе с шаурмой

„Просто такие обстоятельства сложились. Приходят с проверкой в обед, пишут, что на стенах брызги. Ну да, я согласен, некрасиво, или те же продукты на полу“, – заметил он.

Жеконис сказал, что инспекторы нагрянули в разгар рабочего дня, никто не успел все прибрать.

„Появляются условия для загрязнений, поскольку часть свежих продуктов хранят в раздевалке, рядом находится и инвентарь для уборки помещений, химия, раздевалка неприбранная. Также выяснилось, что в компании не контролируют температуру в морозилках“, – сказала представитель службы Дангуоле Григалявичене.

Инспекторы выяснили, что работники держали свои личные вещи рядом с продуктами.

„Просто такое произошло, все вместе, что нам не удалось за всем присмотреть, наша директор была в отпуске, вот так и вышло“, – сказал владелец кафе Baharat Паулюс Жеконис.

Недавно сообщалось, что после того как в этом кафе два человека съели шаурму, они заболели - их тошнило, поднялась температура. Однако Жеконис считает, что люди могли отравиться в другом месте.

„На самом деле мы опростоволосились, не все было в порядке, но, скажем, в то же воскресенье, когда разразился скандал, мы продали 130 порций шаурмы. Отравились двое... Опять-таки нам очень жаль, ведь за день все привели в порядок“, – сказал он.

Это кафе славится своей шаурмой и ценами – порция 10 евро.

„Никто в тот день не обращался, никаких замечаний не было. Мясо было хорошим, мы везем его замороженным из Германии, производитель надежный“, – заметил Жеконис.