Движение по улице Укмергес изменится до осени: что важно знать?

Транспортные средства, движущиеся в направлении Укмерге, после проезда АЗС EMSI будут направлены на полосу встречного движения, а транспортные средства, движущиеся в направлении Вильнюса, будут направлены на параллельную подъездную дорогу справа в этом направлении. Движение будет осуществляться по двум полосам в обоих направлениях, пишет портал MadeinVilnius.
Для обеспечения движения пешеходов на временном объездном пути в направлении Вильнюса будет ограничена скорость движения транспортных средств до 50 км/ч, а на нерегулируемом пешеходном переходе (в подземном переходе по ул. Укмергес) будет введено временное светофорное регулирование.
В период изменения движения транспорта изменится расположение остановки общественного транспорта „Букишкес“ в обоих направлениях:
•В направлении Бендореляй остановка „Букишкес“ будет перенесена примерно на 150 метров вперед (в сторону остановки „1-я Букишкес“);
•В направлении Шешкине остановка „Букишкес“ будет перенесена примерно на 130 метров назад (в сторону остановки „2-osios Bukiškės“) и будет расположена на углу парковки.