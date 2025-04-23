2025.04.23 11:35

Движение по улице Укмергес изменится до осени: что важно знать?

 
ru.DELFI.lt
Ремонт
Ремонт
ФОТО: Via Lietuva

Самоуправление города Вильнюс сообщает, что с 24 апреля до конца августа в связи со строительством первой очереди тоннеля Таранде будет действовать изменения в движении.

Транспортные средства, движущиеся в направлении Укмерге, после проезда АЗС EMSI будут направлены на полосу встречного движения, а транспортные средства, движущиеся в направлении Вильнюса, будут направлены на параллельную подъездную дорогу справа в этом направлении. Движение будет осуществляться по двум полосам в обоих направлениях, пишет портал MadeinVilnius.

Для обеспечения движения пешеходов на временном объездном пути в направлении Вильнюса будет ограничена скорость движения транспортных средств до 50 км/ч, а на нерегулируемом пешеходном переходе (в подземном переходе по ул. Укмергес) будет введено временное светофорное регулирование.

В период изменения движения транспорта изменится расположение остановки общественного транспорта „Букишкес“ в обоих направлениях:

•В направлении Бендореляй остановка „Букишкес“ будет перенесена примерно на 150 метров вперед (в сторону остановки „1-я Букишкес“);

•В направлении Шешкине остановка „Букишкес“ будет перенесена примерно на 130 метров назад (в сторону остановки „2-osios Bukiškės“) и будет расположена на углу парковки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии