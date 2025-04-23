Движение по улице Укмергес изменится до осени: что важно знать?

Транспортные средства, движущиеся в направлении Укмерге, после проезда АЗС EMSI будут направлены на полосу встречного движения, а транспортные средства, движущиеся в направлении Вильнюса, будут направлены на параллельную подъездную дорогу справа в этом направлении. Движение будет осуществляться по двум полосам в обоих направлениях, пишет портал MadeinVilnius.