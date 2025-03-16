Движение пешеходов и велосипедистов ограничено из-за ремонта моста Шилаc

Эти ограничения необходимы в связи с продолжающимися работами по обновлению конструкций для обеспечения безопасной и удобной эксплуатации моста, сообщает портал MadeinVilnius. Муниципалитет просит жителей и гостей города следовать указателям и выбирать альтернативные маршруты.

Мост Шилас — один из важнейших транспортных узлов, соединяющий части города и обеспечивающий удобное сообщение. Ремонтные работы проводятся с целью обновления инфраструктуры и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется выбирать другую сторону моста, другие маршруты через соседние мосты или пользоваться общественным транспортом.