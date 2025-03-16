2025.03.16 11:28

Движение пешеходов и велосипедистов ограничено из-за ремонта моста Шилаc

 
ru.DELFI.lt
Šilo tiltas
Šilo tiltas
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Самоуправление города Вильнюс сообщает, что в связи с продолжающимися работами по ремонту моста Шилас с 12 марта до 16 мая движение пешеходов и велосипедистов будет запрещено на северной стороне моста.

Эти ограничения необходимы в связи с продолжающимися работами по обновлению конструкций для обеспечения безопасной и удобной эксплуатации моста, сообщает портал MadeinVilnius. Муниципалитет просит жителей и гостей города следовать указателям и выбирать альтернативные маршруты.

Мост Шилас — один из важнейших транспортных узлов, соединяющий части города и обеспечивающий удобное сообщение. Ремонтные работы проводятся с целью обновления инфраструктуры и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется выбирать другую сторону моста, другие маршруты через соседние мосты или пользоваться общественным транспортом.

Самоуправление города Вильнюс приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей за понимание. Информация о дальнейших этапах работ будет опубликована на официальных информационных каналах муниципалитета.

Движение пешеходов и велосипедистов ограничено из-за ремонта моста Шилаc

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