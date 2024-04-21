Двигатель автомобиля можно мыть только в специально отведенных местах

По словам Лаймы Грижайте, руководителя отдела коммуникации Департамента стимулирования экологически безопасного поведения, мойка двигателя загрязняет окружающую среду, поскольку смываемые с двигателя вещества исключительно вредны.
"Если для мытья двигателя или его деталей используются не вода или поверхностно-активные вещества, а растворители или препараты на основе растворителей, то образующиеся в процессе мытья жидкости нельзя сливать в канализационную систему, они должны перерабатываться как опасные отходы", - говорит Грижайте.
Очистные сооружения обычных автомоек не рассчитаны на переработку химических веществ, содержащихся в растворителях, поэтому такие жидкости попадают в окружающую среду без очистки. Чтобы избежать этого, двигатели необходимо мыть в специально приспособленных для этого местах.
"Если вы собираетесь мыть двигатель своего автомобиля, вы должны ехать на специализированную автомойку. Помещение должно быть оборудовано системой сбора вытекающих на землю жидкостей, которая не должна быть подключена к канализационной сети. Автомойки самообслуживания, как правило, не предоставляют такую услугу", - говорит Грижайте.
Если на автомойке самообслуживания был замечен человек, моющий двигатель автомобиля, в первую очередь необходимо связаться с оператором автомойки, который должен остановить процесс и сообщить о случившемся в Департамент охраны окружающей среды.
Загрязнение окружающей среды опасными веществами является административным правонарушением, которое наказывается штрафом в размере от 60 до 120 евро, а в случае повторного нарушения штраф возрастает от 550 до 1200 евро.