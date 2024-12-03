Две трети жителей Литвы продолжают считать, что дела в стране ухудшаются

30 октября – 12 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA опросила жителей, как они оценивают ситуацию в Литве.
Как показал опрос, проведенный после выборов в Сейм, 66 проц. считают, что ситуация в стране ухудшается, тогда как почти треть (32 проц.) указали, что ситуация в стране улучшается, а у 2 проц. респондентов не было мнения по этому вопросу. В сентябре положительно ситуацию оценивали 29 проц. респондентов, отрицательно – 63 проц., не имели мнения 8 проц. опрошенных.
Опрос также показал, что в октябре количество жителей, считающих ситуацию в стране улучшающейся, увеличилось на 7 проц. по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Более положительно ситуацию в стране оценивают молодежь до 30 лет (44 проц. ответили, что положительно оценивают ситуацию). Улучшение ситуации в стране также чаще указывают жители крупных городов (39 проц.), респонденты с высшим образованием (47 проц.), жители с самыми высокими семейными месячными доходами (более 2 тыс. евро) – 48 проц. Чаще ситуацию, как улучшающуюся, характеризуют 49 проц. учащейся молодежи, 45 проц. руководителей, 39 проц. жителей, придерживающихся центристских взглядов.
Более пессимистично ситуацию оценивают жители старше 50 лет (69 проц.), жители сельской местности (74 проц.), лица с неоконченным средним образованием (78 проц.), 75 проц. жителей с самыми низкими доходами (до 1100 евро), рабочие и фермеры (73 проц.), жители польской (87 проц.) и русской (81 проц.) национальностей, а также жители, придерживающиеся левых взглядов (78 проц.).
30 октября – 12 ноября текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 111 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.