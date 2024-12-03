Две трети жителей Литвы продолжают считать, что дела в стране ухудшаются

30 октября – 12 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA опросила жителей, как они оценивают ситуацию в Литве.

Как показал опрос, проведенный после выборов в Сейм, 66 проц. считают, что ситуация в стране ухудшается, тогда как почти треть (32 проц.) указали, что ситуация в стране улучшается, а у 2 проц. респондентов не было мнения по этому вопросу. В сентябре положительно ситуацию оценивали 29 проц. респондентов, отрицательно – 63 проц., не имели мнения 8 проц. опрошенных.