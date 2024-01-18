Две недели после взрыва в Виршулишкес: финансовые выплаты и недовольство соседей

Люди приходили за вещами, которые в выходные собрал Красный крест. Люди уже две недели как лишились крова и всех своих вещей.
"Первое ощущение хаоса и беспокойства прошло, но сейчас их ждут серьезные хлопоты – переезд, налаживание быта", – сказала представитель Красного креста Лука Лесаускайте.
Социальное жилье попросили 16 семей, им их предоставили с конца прошлой недели.
"В 9 квартирах была мебель и оснащение, в других многого не хватало. Покупку части мебели и техники мы можем компенсировать", – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.
Жители жертвовали погорельцам и новые вещи. Было собрано столько вещей, что они не вмещались на склады.
"Кастрюли и сковородки - это очень важные вещи, но ведь надо и на чем-то спать, сидеть. Есть ли есть люди, у которых есть ненужные диваны, письменные столы и т.д. можно звонить по номеру 111, это наш бесплатный короткий номер", – сказала Лесаускайте.
Неправительственная организация сказала, что поможет людям, чем сможет.
А что будет с домом? Этот вопрос еще решается. На прошлой неделе компания Grinda закрыла открытые проемы, заделала трещины. Сейчас у дома дежурит охрана, дом огорожен. Но решение, что делать с домом, не принято.
"Пока окончательного решения нет, комиссия продолжает работы по укреплению дома. <...> Ставят опоры для конструкций здания, чтобы в случае обрушения целые части не пострадали. Следующий шаг - укрепление здания, ведь опасные перекрытия вытеснены наружу на 4 и 5 этажах. В случае обвала конструкции крыши могут вытолкнуть эти перекрытия, значит здание рухнет вниз. Мы хотим пресечь такое падение", – сказал председатель комиссии по расследованию аварии Кястутис Каросас.
Важны и финансы. Красный крест собрал 150 000 евро. Вопрос целевых выплат решал муниципалитет.
"Мы получили 32 заявки от владельцев 32 квартир, в некоторых квартирах жило по несколько семей", – сказала вице-мэр. Максимальную сумму в размере 7000 евро получат не все.
"К сожалению, 10 семьям мы сможем выплатить только 1100 евро. Но о таких условиях мы говорили с самого начала", – сказала Белюне.
Муниципалитет отметил, что при назначении компенсаций, не смотрел, есть ли у людей страховка, декларировали ли они место жительства в доме.
"Единственное, что мы оценивали - доходы", – заметила Белюне.
Выплаты люди получат до 25 января. В социальном жилье люди тоже будут жить не бесплатно. Первые три месяца их освободят от арендной платы и от платы за коммунальные услуги, а потом ее надо будет платить.
"Стоимость аренды 1-1,5 евро за кв. м", – сказала Белюне.
Жители соседних домов недовольные тем, что территория остается огороженной.
"Ситуация неприятная, люди не могут выехать, иногда ездят через баскетбольную площадку, а это опасно для пешеходов. Это сложно, представьте себе, если вдруг кому-то станет плохо, и придется вызывать скорую, как скорая проедет?", – сказала одна жительница Виршулишкес.
Муниципалитет отвечает жителям, что готовит схему временного подъезда.
Каросас сказал, что Grinda в ближайшее время обустроит новые пути подъезда, а убрать ограждения нельзя из-за возможного обрушения здания.