2025.01.30 07:09

Два дня погода будет неприятной: радоваться смогут только жители одного региона

 
ru.DELFI.lt
Orai
Orai
ФОТО: Delfi

В четверг днем Литва будет находится в зоне действия юго-восточного циклона. В первой половине дня будет пасмурно, после обеда на юге станет больше прояснений, однако на севере останется пасмурно.

Дождь наиболее вероятен на западе и на севере страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер, на западе страны он будет порывистым, порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет немного прохладнее, однако все еще будет очень тепло для такого времени года – воздух прогреется до 4–8 градусов тепла.

В пятницу ночью ситуация почти не изменится. На западе страны будет облачно и дождливо. На юго-востоке страны небо будет более ясным. Температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В пятницу днем пройдут облака холодного атмосферного фронта. Солнце может появиться только на востоке страны. В большинстве районов будет идти дождь. Местами возможен мокрый снег. Днем будет 3–8 градусов тепла.

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