Два дня погода будет неприятной: радоваться смогут только жители одного региона

Дождь наиболее вероятен на западе и на севере страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер, на западе страны он будет порывистым, порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет немного прохладнее, однако все еще будет очень тепло для такого времени года – воздух прогреется до 4–8 градусов тепла.