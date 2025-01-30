Два дня погода будет неприятной: радоваться смогут только жители одного региона

Дождь наиболее вероятен на западе и на севере страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер, на западе страны он будет порывистым, порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет немного прохладнее, однако все еще будет очень тепло для такого времени года – воздух прогреется до 4–8 градусов тепла.
В пятницу ночью ситуация почти не изменится. На западе страны будет облачно и дождливо. На юго-востоке страны небо будет более ясным. Температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В пятницу днем пройдут облака холодного атмосферного фронта. Солнце может появиться только на востоке страны. В большинстве районов будет идти дождь. Местами возможен мокрый снег. Днем будет 3–8 градусов тепла.