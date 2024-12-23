Дубайский шоколад в Литве: где купить и сколько стоит

Дубайский шоколад – это молочный или черный шоколад с большим количеством сложнокомпонентной начинки: фисташковой пастой и тестом катаифи (есть и другие варианты начинки). Шоколад получил популярность благодаря социальной сети TikTok.
В Вильнюсе этот шоколад продают в нескольких магазинах.
Дубайский шоколад есть в ассортименте магазина Lidl. Здесж этот молочный шоколад стоит 5,99 евро.
В магазинах Candy POP можно найти 4 вида дубайского шоколада. Самая маленькая плитка (29 г) стоит 3,49 евро. Еще три вида разных поставщиков по 100 г стоят 9,99, 11,99 и 12 евро.
В магазинах Snack Map также есть несколько видов дубайского шоколада - плитка 80 г стоит 8,99 евро, а 100 г от 9,49 до 14,99 евро.
Дубайский шоколад ручной работы есть в нескольких магазинах. Бренд Airomi предлагает дубайский шоколад по 16 евро за 220 г (четыре вида). Есть и два вида традиционного дубайского шоколада с фисташковой пастой и тестом катаифи – черный и молочный.
В магазинах Šokolado meistrai плитка в 195 г стоит 15,90 евро. В этих магазинах есть также дубайский торт, шоколадные батончики и ли корзинки.
Кондитерская AJ šokoladinė предлагает 185 г дубайского шоколада за 19,50 евро. Есть черный и молочный шоколад. В ассортименте есть и дубайские конфеты. Кроме того, предлагают плитку шоколада в 350 г за 29 евро.