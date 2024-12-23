Дубайский шоколад в Литве: где купить и сколько стоит

Дубайский шоколад – это молочный или черный шоколад с большим количеством сложнокомпонентной начинки: фисташковой пастой и тестом катаифи (есть и другие варианты начинки). Шоколад получил популярность благодаря социальной сети TikTok.

В Вильнюсе этот шоколад продают в нескольких магазинах.

Дубайский шоколад есть в ассортименте магазина Lidl. Здесж этот молочный шоколад стоит 5,99 евро.

В магазинах Candy POP можно найти 4 вида дубайского шоколада. Самая маленькая плитка (29 г) стоит 3,49 евро. Еще три вида разных поставщиков по 100 г стоят 9,99, 11,99 и 12 евро.

В магазинах Snack Map также есть несколько видов дубайского шоколада - плитка 80 г стоит 8,99 евро, а 100 г от 9,49 до 14,99 евро.