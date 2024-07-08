2024.07.08 14:42

ДТП Porsche на дороге Via Baltica: автомобиль съехал в кювет, пьяные пассажиры лежали в траве

 
водитель сбежал
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt

В понедельник утром на дороге Via Baltica произошло ДТП. Сообщалось, что Porsche съехал с дороги, а водитель с места происшествия сбежал.

В понедельник утром читатели Delfi зафиксировали странное поведение экипажа Porsche.

Очевидцы информировали, что утром на дороге Каунас-Паневежис (недалеко от въезда в Паневежис) произошло ДТП, вокруг машины ходили пьяные люди, шел дым.

„Водитель, который увидел, что мы остановились, чтобы вызвать помощь, побежал в кусты. Пассажир, сидевший впереди, сказал, что машиной управлял„пацан из Мариямполе“, – сказал читатель портала.

Он сказал, что в Porsche ехали четыре человека.

Портал 15min.lt сообщает, что машина ехала на скорости 280 км/ч.

По данным Паневежской полиции, ДТП произошло в 8.40 ч., в деревне Шилайчай.

„Трое пассажиров: нетрезвый (2,80 промилле) мужчина (1972 г.р.) и нетрезвый (2,80 промилле) мужчина (1976 г.р.) и нетрезвый (степень опьянения не установлена) мужчина (1980 г.р.) были госпитализированы“, – указала полиция.

Полиция ищет водителя автомобиля.

„Porsche“ avarija „Via Baltica“ kelyje

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