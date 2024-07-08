ДТП Porsche на дороге Via Baltica: автомобиль съехал в кювет, пьяные пассажиры лежали в траве

В понедельник утром читатели Delfi зафиксировали странное поведение экипажа Porsche.

Очевидцы информировали, что утром на дороге Каунас-Паневежис (недалеко от въезда в Паневежис) произошло ДТП, вокруг машины ходили пьяные люди, шел дым.

„Водитель, который увидел, что мы остановились, чтобы вызвать помощь, побежал в кусты. Пассажир, сидевший впереди, сказал, что машиной управлял„пацан из Мариямполе“, – сказал читатель портала.

Он сказал, что в Porsche ехали четыре человека.

Портал 15min.lt сообщает, что машина ехала на скорости 280 км/ч.

По данным Паневежской полиции, ДТП произошло в 8.40 ч., в деревне Шилайчай.