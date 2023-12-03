Друскининкай озарился: Рождественская елка меняет цвет каждые 30 секунд

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Хочу поблагодарить вас за совместную работу и творчество. С наступающими праздниками!" – сказал со сцены на площади Прамогу мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.

А когда жители Друскининкай и гости курорта собрались на площади по призыву Деда Мороза, приложив руку к сердцу, словно распевая гимн, и закричали "Да будет свет!", лазеры осветили корону главной рождественской елки курорта и вспыхнули тысячами оттенков, сменяя цвета каждые 30 секунд. Зрители увидели огненное шоу "Легенды о стражах Рождества" в исполнении актеров "Средневековья", а весь центр курорта превратился в огромное пространство движущихся, светящихся и сверкающих аттракционов.