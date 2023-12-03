Друскининкай озарился: Рождественская елка меняет цвет каждые 30 секунд

 
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Druskininkų eglė
Druskininkų eglė
ФОТО: R. Sadausko - Kvietkevičiaus nuotr.

Вечером первой зимней субботы курортный Друскининкай принял не меньше гостей, чем в самые оживленные выходные летнего сезона. Зажжение главной елки на курорте открыло яркий и красочный сезон зимних праздников в городе.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Хочу поблагодарить вас за совместную работу и творчество. С наступающими праздниками!" – сказал со сцены на площади Прамогу мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.

А когда жители Друскининкай и гости курорта собрались на площади по призыву Деда Мороза, приложив руку к сердцу, словно распевая гимн, и закричали "Да будет свет!", лазеры осветили корону главной рождественской елки курорта и вспыхнули тысячами оттенков, сменяя цвета каждые 30 секунд. Зрители увидели огненное шоу "Легенды о стражах Рождества" в исполнении актеров "Средневековья", а весь центр курорта превратился в огромное пространство движущихся, светящихся и сверкающих аттракционов.

В парке водолечебниц зажегся традиционный елочный парк – около 70 курортных учреждений, организаций, сянюний, школ, детских садов установили праздничные инсталляции, созданные на тему сказок. Гости фестиваля посетили концерт Видаса Барейкиса, спешили фотографироваться у застывшего на морозе Друскининкайского музыкального фонтана или искали место на Вильнюсской аллее, с которого удобнее всего любоваться 3D проекцией, показанной на фасаде здания муниципалитета.
По данным Друскининкайского культурного центра, организовавшего зажжение елки, в этом году праздничные мероприятия курорта пройдут не только на площади Прамогу, но и на Снежной арене, где находится резиденция Санта-Клауса. Там поселилась творческая группа праздничного ТВ-сериала вместе с эльфами и всеми обитателями волшебного рождественского леса.

В течение всего периода зимних каникул пройдут музыкальные видео-концерты, рождественские выступления различных артистов, фотосессии „Be happy“ с забавными сказочными героями, будут выступать и веселить великаны эльфы, мимы, будет курсировать праздничный поезд, состоятся рождественские конкурсы для детей и всей семьи, ледовые шоу и другие развлечения.

В день Рождества курорт приглашает на праздничный концерт рождественских песен в Друскининкайской костеле, а проведут старый год традиционным концертом Вильнюсского государственного квартета с пианистом К. Дядюрой из Украины и виртуозом контрабаса Д. Багурскасом.

В усадьбе Лейпалингис открыты рождественские творческие мастерские, где можно создать детали для украшения дома или подарки близким. Каждое воскресенье в зале отдыха Вечюнай проходят ароматные послеобеденные какао-посиделки, а также выставка конкурса рождественских букетов "Рождественские акценты" будет представлена в ремесленном центре „Menų kalvė”.

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