Драма с видео, на котором запечатлено изъятие ребенка, не прекращается: отец заявил, что мальчик не хочет встречаться с мамой

В соответствии с решением суда, место жительство мальчика установлено с отцом, сообщает портал tv3.lt. Однако мать мальчика судится за право воспитывать ребенка, три раза она пыталась отстранить судью, сейчас требует отстранить весь суд.
"Она разными способами клевещет на меня, даже не пытается иначе мыслить. Она себе представляет одно, и если кто-то говорит иначе, значит, действует против нее, она не слышит", – сказал в понедельник tv3.lt отец мальчика.
По его словам, сейчас мать может встречаться с сыном один час в неделю, но мальчик не хочет с ней встречаться.
"На прошлой неделе ребенок отказался ехать, не встречался с ней. (...) На ее звонки ребенок тоже не отвечает. Я ему не запрещаю, у него есть свой телефон, он с ним ходит, в школу носит", – сказал мужчина.
изъятия ребенка у матери, которое появилось в социальных сетях. В минувший четверг специалистов по правам детей вызвали в парламент, где расследуют обстоятельства этой процедуры. Выяснилось, что суд уже оценил публичную демонстрацию видео – мать, распространившая видео, нанесла ущерб ребенку. Однако метод работы служб раскритиковал президент Гитанас Науседа. Пока ведется расследование, участвовавшие в изъятии ребенка специалисты продолжают свою работу. Известно, что женщинам угрожают расправой.
Видеть, как кричит ребенок, которого забирают у матери – нелегко. Это видео не оставило равнодушных. На него отреагировали политики, жители разделились на два лагеря, одни требуют судить таких специалистов, другие предлагают не спешить с оценкой.
Служба по правам ребенка и усыновлению расследует этот случай. Расследование займет около месяца.