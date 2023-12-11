Драма с видео, на котором запечатлено изъятие ребенка, не прекращается: отец заявил, что мальчик не хочет встречаться с мамой

В соответствии с решением суда, место жительство мальчика установлено с отцом, сообщает портал tv3.lt. Однако мать мальчика судится за право воспитывать ребенка, три раза она пыталась отстранить судью, сейчас требует отстранить весь суд.

"Она разными способами клевещет на меня, даже не пытается иначе мыслить. Она себе представляет одно, и если кто-то говорит иначе, значит, действует против нее, она не слышит", – сказал в понедельник tv3.lt отец мальчика.

По его словам, сейчас мать может встречаться с сыном один час в неделю, но мальчик не хочет с ней встречаться.

"На прошлой неделе ребенок отказался ехать, не встречался с ней. (...) На ее звонки ребенок тоже не отвечает. Я ему не запрещаю, у него есть свой телефон, он с ним ходит, в школу носит", – сказал мужчина.