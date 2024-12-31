Драгунас грубо прокомментировал решение суда: если всего 3000 евро, еще 5 раз дал бы в морду

О решении суда речь шла в новостях на LNK. Сообщалось, что Драгунас рад принятому решению.

„Он провоцирует людей и требует денег. Так поступает не в первый раз. Это схема, в которой участвует вся полиция. <...> В общей сложности у меня просили 30 000 евро“, – сказал исполнитель.

Правда, не обошлось и без грубых заявлений.

„Знаете, я так грубо выскажусь: если всего 3000, я еще 5 раз дал бы в морду этим бандитам, это не полиция, это бандиты“, – заявил он.

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