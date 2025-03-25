2025.03.25 07:02

Дождливая погода продержится всего несколько дней – потом станет теплее

 
ru.DELFI.lt
Narcizai ir lietus
Narcizai ir lietus
ФОТО: Roy Morsch | Corbis / Scanpix

Во вторник погоду обусловит зона высокого атмосферного явления, ожидается переменная облачность, поэтому особых осадков не ожидается, правда, во второй половине дня с запада придет атмосферный фронт, влияние циклона усилится, вечером на западе пойдут дожди. День будет ветреным. Во вторник днем будет 7-12 градусов тепла.

В ночь на среду во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ветер немного ослабеет. Ночью будет 0-5 градусов тепла. Днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки, усилится ветер. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В четверг ночью во многих районах еще прогнозируют осадки, местами будет около 0, гололед. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем осадки уйдут из Литвы, особых дождей не ожидается. Воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

По мере приближения выходных дожди вернутся, однако будут небольшими и кратковременными. Станет немного теплее.

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