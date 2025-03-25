Дождливая погода продержится всего несколько дней – потом станет теплее

В ночь на среду во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ветер немного ослабеет. Ночью будет 0-5 градусов тепла. Днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки, усилится ветер. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В четверг ночью во многих районах еще прогнозируют осадки, местами будет около 0, гололед. Температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем осадки уйдут из Литвы, особых дождей не ожидается. Воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.