2024.10.22 07:04

Дождливая погода будет вытеснять золотую осень: будет сыро, ветрено, но тепло

 
ru.DELFI.lt
Rudeniški orai
Rudeniški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В начале недели солнечная и сухая погода будет уходить из Литвы. С запада приблизится циклон с системой атмосферного фронта, который принесет перемены.

Будет облачно, а во вторник днем во многих районах пройдут небольшие осенние дожди. Днем ожидается 11–15 градусов тепла, на юго-западе Литвы местами будет до 16 градусов.

В ночь на среду дожди пройдут почти по всей территории страны. Осадки будут кратковременными. Поднимется юго-западный, западный ветер, скорость ветра 6–11 м/с. У моря порывы будут достигать 14 м/с. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В среду днем осадков будет меньше. Наибольшая вероятность дождя на юго-востоке Литвы. Будет дуть южный, юго-западный ветер ветер скоростью 8–13 м/с. У моря порывы усилятся до 15–17 м/с. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В оставшиеся дни погода будет похожей. Местами пройдет кратковременный несильный дождь. По ночам будет 6–11 градусов тепла, а днем 10–15 градусов.

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