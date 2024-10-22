Дождливая погода будет вытеснять золотую осень: будет сыро, ветрено, но тепло

Будет облачно, а во вторник днем во многих районах пройдут небольшие осенние дожди. Днем ожидается 11–15 градусов тепла, на юго-западе Литвы местами будет до 16 градусов.

В ночь на среду дожди пройдут почти по всей территории страны. Осадки будут кратковременными. Поднимется юго-западный, западный ветер, скорость ветра 6–11 м/с. У моря порывы будут достигать 14 м/с. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В среду днем осадков будет меньше. Наибольшая вероятность дождя на юго-востоке Литвы. Будет дуть южный, юго-западный ветер ветер скоростью 8–13 м/с. У моря порывы усилятся до 15–17 м/с. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.