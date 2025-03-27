Дожди уходят и уступают место настоящей весне: температура приятно удивит

На западе будет больше солнца, облачно будет только на юго-востоке. Особых осадков не ожидается, только утром небольшие дожди возможны на юге страны. На западе Литвы местами возможен туман. Воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.
В ночь на пятницу особых осадков не ожидается. Более облачно будет на западе страны, на востоке небо будет почти ясным. Местами возможен туман. Ночью будет 0–5 градусов тепла, на юго-востоке 1–3 градуса мороза.
В пятницу днем ожидается переменная облачность, без дождя. Утром местами туман. Усилится ветер. Воздух прогреется до 11–16, местами 8–10 градусов тепла.
В выходные будет тепло. Ночью местами чуть ниже нуля, но в основном будет тепло, а днем уже будет 13–18 градусов тепла. В воскресенье сохранится похожая температура, но днем уже возможны небольшие осадки.