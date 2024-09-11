Дожди из Литвы не уйдут: синоптики прогнозируют ливни

Днем будет 18–22, а на востоке страны 23 градуса тепла.

В четверг ночью ожидается переменная облачность, больше облаков будет на западе страны. Там ночью будет наибольшая вероятность осадков. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность, лишь дожди в разных регионах будут идти чаще, чем ночью. Наибольшая вероятность осадков будет на востоке страны. Днем будет 20–25 градусов тепла.