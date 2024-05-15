2024.05.15 07:19

Дождались: в Литве наступила теплая погода

 
ru.DELFI.lt
Žydinčios alyvos Žvėryne
Žydinčios alyvos Žvėryne
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В среду днем погоду в Литве обусловит антициклон.

Ожидается переменная облачность, будет солнечно. Вероятность осадков невелика. Днем воздух погреется до 16-21 градуса тепла.

В четверг ночью небо будет почти безоблачным, вероятность осадков невелика. Будет 3-8, местами 10 градусов тепла, на поверхности почвы местами, в основном на юге, прогнозируют заморозки до 3 градусов.

В четверг днем будет солнечно и ясно. Без осадков. По-прежнему будет тепло - 16-21 градус.

В выходные местами возможны небольшие осадки, а температура будет немного выше, чем в рабочие дни.

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