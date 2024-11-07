Доставка пенсий на дом: в некоторых городах Литвы изменится поставщик услуги

Пенсии и другие выплаты на дому получают 120 000 жителей.

Согласно закону, „Содра“ каждых три года объявляет конкурс на предоставление услуги по доставке пенсий на дом. Есть 47 участков, на которых пенсии доставляют на дом. Закупки объявляют для каждого участка отдельно, победителя выбирают по тому, какую цену он предложит.

В этом году был проведен конкурс, согласно его результатам, на 43 участках услугу будет предоставлять „Литовская почта“, на двух – ЗАО Bastaras и еще на двух – ЗАО Rausidas. У всех этих компаний есть опыт доставки пенсий на дом.