Доставка пенсий на дом: в некоторых городах Литвы изменится поставщик услуги

Пенсии и другие выплаты на дому получают 120 000 жителей.
Согласно закону, „Содра“ каждых три года объявляет конкурс на предоставление услуги по доставке пенсий на дом. Есть 47 участков, на которых пенсии доставляют на дом. Закупки объявляют для каждого участка отдельно, победителя выбирают по тому, какую цену он предложит.
В этом году был проведен конкурс, согласно его результатам, на 43 участках услугу будет предоставлять „Литовская почта“, на двух – ЗАО Bastaras и еще на двух – ЗАО Rausidas. У всех этих компаний есть опыт доставки пенсий на дом.
С января поставщики услуги изменятся на 9 участках: в Ширвинтос, Каунасе, Друскининкай, Вилкавишкисе, Клайпеде, Кретинге, Скуодасе, Аникщай и Молетай. На всех этих территориях живут 24 700 получателей пенсий на дому, или 20% от общего числа таких людей.
Договоры с новыми поставщиками услуг подписаны за два месяца до начала их предоставления.
В новом году, как и сейчас, пенсии и пособия на дом приносят с 10 по 26 число каждого месяца. Представитель „Литовской почты“, ЗАО Bastaras или ЗАО Rausidas, который приносит деньги, просит получателя предъявить удостоверение личности – паспорт или идентификационную карту. Получатель должен подписаться на расчетном листе.
Пенсию доставляют на дом лицам, которым исполнилось 80 лет, инвалидам или тем, кто нуждается в постоянном уходе, а также людям, которые живут в таких районах, где нет возможности обналичить деньги, а также тем, кто выбрал такую форму доставки пенсии до декабря 2009 г.